Размер пенсии по возрасту и надбавка за сверхнормативный стаж: что следует знать

Пенсия по возрасту в Украине зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. Минимальный необходимый стаж для выхода на пенсию в 2025 году составляет 32 года.

Какой размер пенсии по возрасту

Пенсию по возрасту украинцы могут посчитать самостоятельно – достаточно знать свой стаж и коэффициент заработной платы, сообщает 24 Канал.

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В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп × Кс, где:

П (пенсия) – сумма ежемесячной выплаты, которую будет получать пенсионер.

Зп (заработная плата) – средний доход, с которого уплачивались страховые взносы. Учитывается только та часть дохода, что подлежала отчислениям в Пенсионный фонд.

Кс (коэффициент страхового стажа) – показатель, зависящий от продолжительности страхового стажа: чем больше отработанных лет, тем выше будет этот коэффициент.

Важно! Коэффициент страхового стажа рассчитывается на основе общего количества отработанных месяцев и стандартного процента оценки стажа. Полученное значение умножается на средний доход, используемый для исчисления пенсии.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Если человек имеет стаж, превышающий минимально необходимый, он может получить дополнительную надбавку. Ее размер составляет 1% от расчетной пенсии за каждый полный год сверхнормативного стажа, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Таким образом, чем больше страховой стаж, тем выше пенсия, а надбавка стимулирует продолжение трудовой деятельности.