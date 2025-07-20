Страшный сон или исполнение желаний: чем обернется для украинцев реформа пенсионной системы
Пенсионная реформа в Украине это одна из самых обсуждаемых тем последних лет. Амбициозные планы правительства вызывают как надежды, так и опасения. Что изменится для миллионов пенсионеров и будущих получателей выплат, читайте далее.
Чем обернется для украинцев пенсионная реформа?
Реформа пенсионной системы в Украине проект амбициозный и одновременно противоречивый. Как рассказал 24 Каналу пенсионный эксперт Андрей Павловский, в 2025 году правительство планирует внедрить новую модель начисления пенсий, которая имеет целью справедливое перераспределение выплат.
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Вместо привычной солидарной пенсии хотят ввести разделение выплат на две составляющие:
- Базовую фиксированную часть (30% от минимальной зарплаты, то есть примерно 2 400 гривен);
- Страховую индивидуальную часть, которая зависит от трудового стажа и уровня зарплаты.
Обратите внимание! Базовую пенсию будут получать все пенсионеры: независимо от стажа или зарплаты. Зато страховую часть будут начислять только при наличии страхового стажа.
В чем преимущества новой пенсионной системы?
Такой подход, по мнению Павловского, позволит осовременить систему: пенсионеры будут получать выплаты независимо от года выхода на пенсию. Это должно исправить ситуацию, когда люди с одинаковым стажем, но разными годами выхода на пенсию получают существенно разные суммы.
Впрочем реформа имеет и потенциально опасные нюансы:
- Базовая часть пенсии может быть ниже прожиточного минимума, особенно после вычета налогов.
- Те, кто зарабатывает выше среднего, могут неожиданно получить более низкие пенсии, чем те, кто имел меньшие зарплаты.