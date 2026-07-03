Украина резко сократила импорт электроэнергии: что изменилось на энергорынке

В июне 2026 года Украина сократила импорт электроэнергии на 25 % по сравнению с маем, при этом экспорт вырос более чем наполовину. Несмотря на положительную динамику продаж за рубеж, страна по-прежнему остается крупным нетто-импортером электроэнергии.

Импорт электроэнергии сократился, а экспорт значительно вырос

В июне 2026 года Украина импортировала из соседних стран 295 тысяч мегаватт-часов электроэнергии. По предварительным оценкам аналитиков ExPro Electricity, это на 25% меньше, чем в мае.

Смотрите также: Враг оставил без света жителей Киева и еще нескольких областей: где ситуация хуже всего

В то же время экспорт украинской электроэнергии продемонстрировал противоположную динамику. За месяц его объем вырос на 61% и достиг 151,5 тысячи мегаватт-часов.

Структура импорта также претерпела изменения из-за сезонных ремонтов энергетической инфраструктуры в соседних странах. Крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину осталась Венгрия, на долю которой пришлось 42% общего импорта.

Второе место заняла Словакия с долей 25%. После завершения ремонта межгосударственной линии электропередачи объемы импорта со словацкого направления увеличились с 941 мегаватт-часа в мае до 74,3 тысячи мегаватт-часов в июне. В то же время поставки из Польши сократились на 71%.

Украина остается нетто-импортером и готовится к летним нагрузкам

Несмотря на более активный рост экспорта, Украина продолжает закупать за рубежом значительно больше электроэнергии, чем продает. По итогам первого полугодия 2026 года импорт составил 4,3 миллиона мегаватт-часов, тогда как экспорт – всего 309 тысяч мегаватт-часов.

Таким образом, за шесть месяцев объемы импорта превысили экспорт почти в 14 раз, что свидетельствует о сохранении зависимости украинской энергосистемы от внешних поставок.

В то же время председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее отмечал, что летняя жара и массовое использование кондиционеров увеличивают потребление электроэнергии примерно на 25%. По его словам, при отсутствии новых российских ударов украинская энергосистема имеет высокие шансы работать без ограничений. Однако в случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру в июле и августе возможны системные отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в сутки, прежде всего в вечерние часы.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что нынешнее сокращение импорта не свидетельствует о полном решении проблем энергосистемы. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий, уровня внутреннего потребления, возможностей импорта электроэнергии и ситуации с безопасностью, которая и впредь остается ключевым фактором стабильной работы энергетического сектора Украины.