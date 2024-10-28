Промышленные доходы Китая падают: как на это влияет дефляция

В сентябре прибыль китайских промышленных компаний сокращалась. Так происходило, в частности, из-за дефляционного давления.

Почему сокращаются промышленные доходы Китая

Дефляционное давление, существующее в КНР сейчас, делает корпоративные финансы менее устойчивыми. Показатель прибыли промышленных компаний Китая за сентябрь снизился на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Bloomberg.

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Справка: Дефляция – это повышение покупательной способности национальной валюты. Процесс происходит через различные меры финансового и экономического характера (например: уменьшение количества имеющихся в обращении бумажных денег, снижение товарных цен и тому подобное).

В общем, с января по сентябрь 2024 года эти доходы уменьшились на 3,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такие тенденции свидетельствуют о том, что экономика Китая продолжает сталкиваться с новыми вызовами.

Дальнейшее снижение прибыли промышленных компаний сильно повлияет на коммунальные предприятия, шахты и заводы. В частности, на инвестиционные решения таких организаций в ближайшее время.

Обратите внимание! В конце сентября было принято решение о снижении процентных ставок в Китае, таким образом происходит поддержка экономики.