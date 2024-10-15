Что такое система начислений для пенсионера

В Украине планируют ввести бальную пенсионную систему. Она призвана выровнять выплаты людей, которые ушли на пенсию давно и недавно.

Балльная система пенсий

Условно, украинец со средней зарплатой будет получать 10 баллов, однако если она будет на 20% больше – количество баллов возрастет до 12. Аналогично начисление баллов работает и в другую сторону.

Читайте также Когда обращаться за оформлением пенсии и что для этого нужно

Обратите внимание! Каждый балл оценивается определенной суммой, поэтому это должно помочь выровнять пенсии украинцам.

Даже если пенсионные выплаты будут пересчитаны, центральная проблема с низкими выплатами останется нерешенной. Решение потребует существенного увеличения бюджета Пенсионного фонда. Согласно проекту бюджета на 2025 год, на пенсионные выплаты предусмотрено лишь 237,9 миллиарда гривен, что меньше по сравнению с 244,9 миллиарда гривен, выделенными в предыдущем году.

Предложенный проект бюджета содержит положение об индексации пенсий, запланированную на март 2026 года. Однако существует беспокойство относительно наличия средств для потенциальных дополнительных выплат или перерасчетов. Недавние заявления министра социальной политики Оксаны Жолнович в парламенте свидетельствуют о том, что до конца года ожидается представление комплексного проекта реформы.

Эта реформа имеет целью привязать пенсии к текущему уровню заработной платы, а также к заработку, накопленного в течение трудовой жизни человека.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Собственно это является европейским требованием, европейским стандартом, и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года, – и пакет законопроектов уже готов, он будет представлен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время, – предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60%.

Без введения накопительного уровня пенсионного обеспечения достижения значительно более высоких пенсионных выплат остается недостижимым. Накопительные пенсии принесут пользу исключительно будущим пенсионерам.