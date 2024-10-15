Бальна система пенсій

Умовно, українець із середньою зарплатою отримуватиме 10 балів, проте якщо вона буде на 20% більшою – кількість балів зросте до 12. Аналогічно нарахування балів працює і в іншу сторону.

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Зверніть увагу! Кожен бал оцінюється певною сумою, тож це має допомогти вирівняти пенсії українцям.

Навіть якщо пенсійні виплати будуть перераховані, центральна проблема з низькими виплатами залишиться невирішеною. Вирішення потребуватиме суттєвого збільшення бюджету Пенсійного фонду. Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, на пенсійні виплати передбачено лише 237,9 мільярда гривень, що менше порівняно з 244,9 мільярда гривень, виділеними у попередньому році.

Запропонований проєкт бюджету містить положення про індексацію пенсій, заплановану на березень 2026 року. Однак існує занепокоєння щодо наявності коштів для потенційних додаткових виплат або перерахунків. Нещодавні заяви міністра соціальної політики Оксани Жолнович у парламенті свідчать про те, що до кінця року очікується представлення комплексного проєкту реформи.

Ця реформа має на меті прив'язати пенсії до поточного рівня заробітної плати, а також до заробітку, накопиченого протягом трудового життя людини.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Власне це є європейською вимогою, європейським стандартом, і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо впроваджувати з 2026 року, – і пакет законопроєктів уже готовий, він буде поданий на розгляд Кабміну найближчим часом, – пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%.

Без запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення досягнення значно вищих пенсійних виплат залишається недосяжним. Накопичувальні пенсії принесуть користь виключно майбутнім пенсіонерам.