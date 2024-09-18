Что влияет на размер пенсии по возрасту

На пенсию украинцев влияет несколько факторов, которые определяют размер выплат. Они касаются количества отработанных лет и зарплаты.

Что влияет на размер пенсии

У ПФУ сообщили, что пенсия в Украине зависит от следующих трех факторов:

Читайте также Как самостоятельно рассчитать свою пенсию и где это можно сделать

от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию;

личного коэффициента зарплаты пенсионера, который показывает, насколько официальная выплата была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране;

коэффициента страхового стажа.

Чтобы рассчитать свою пенсию, надо перемножить среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа.

Чтобы получить коэффициент страхового стажа, нужно общее количество лет страхового стажа умножать на 0,01. Зато индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.