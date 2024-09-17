Как узнать будущую пенсию
Пенсионный фонд Украины сообщает о нескольких способах предварительного расчета пенсии. Один из самых удобных методов – это использование онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор", сообщает ПФУ.
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Этот сервис позволяет:
- Сделать расчет в любое удобное время: Вы можете воспользоваться калькулятором в любой момент, когда вам удобно.
- Учесть все необходимые данные для точного прогноза: Калькулятор учитывает все важные факторы для точного расчета.
- Получить полную информацию о страховом стаже и вероятном возрасте выхода на пенсию: Вы узнаете о вашем страховом стаже и возможном возрасте выхода на пенсию.
Важно! После расчета автоматически формируется протокол, который содержит информацию о назначении пенсии или отказе, а также расчет страхового стажа.
Как получить предварительный расчет пенсии
Кроме онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор", предварительный расчет пенсии можно получить в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Процесс получения расчета:
Визит в Сервисный центр: Обратитесь в ближайший Сервисный центр ПФУ, где специалист проверит ваше право на пенсию.
Вычисление ориентировочного размера пенсии: Специалист осуществит предварительный расчет вашей пенсии на основе данных персонифицированного учета и электронной трудовой книжки.
Проверка трудовой деятельности и страхового стажа : Проверка трудовой деятельности и страхового стажа: В процессе расчета специалист проверяет вашу трудовую деятельность и страховой стаж, используя действующую формулу для предварительного расчета.
Обратите внимание! После завершения расчета будет сформирован протокол, содержащий информацию о назначении пенсии или отказе, а также расчеты страхового стажа.