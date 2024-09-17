Как узнать будущую пенсию

Пенсионный фонд Украины сообщает о нескольких способах предварительного расчета пенсии. Один из самых удобных методов – это использование онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор", сообщает ПФУ.

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Этот сервис позволяет:

Сделать расчет в любое удобное время : Вы можете воспользоваться калькулятором в любой момент, когда вам удобно.

: Вы можете воспользоваться калькулятором в любой момент, когда вам удобно. Учесть все необходимые данные для точного прогноза : Калькулятор учитывает все важные факторы для точного расчета.

: Калькулятор учитывает все важные факторы для точного расчета. Получить полную информацию о страховом стаже и вероятном возрасте выхода на пенсию: Вы узнаете о вашем страховом стаже и возможном возрасте выхода на пенсию.

Важно! После расчета автоматически формируется протокол, который содержит информацию о назначении пенсии или отказе, а также расчет страхового стажа.

Как получить предварительный расчет пенсии

Кроме онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор", предварительный расчет пенсии можно получить в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Процесс получения расчета:

Визит в Сервисный центр: Обратитесь в ближайший Сервисный центр ПФУ, где специалист проверит ваше право на пенсию. Вычисление ориентировочного размера пенсии: Специалист осуществит предварительный расчет вашей пенсии на основе данных персонифицированного учета и электронной трудовой книжки. Проверка трудовой деятельности и страхового стажа : Проверка трудовой деятельности и страхового стажа: В процессе расчета специалист проверяет вашу трудовую деятельность и страховой стаж, используя действующую формулу для предварительного расчета.

Обратите внимание! После завершения расчета будет сформирован протокол, содержащий информацию о назначении пенсии или отказе, а также расчеты страхового стажа.