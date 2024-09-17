Як дізнатися майбутню пенсію

Пенсійний фонд України повідомляє про кілька способів попереднього розрахунку пенсії. Один із найзручніших методів – це використання онлайн-сервісу "Пенсійний калькулятор", повідомляє ПФУ.

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Цей сервіс дозволяє:

Зробити розрахунок у будь-який зручний час : Ви можете скористатися калькулятором у будь-який момент, коли вам зручно.

: Ви можете скористатися калькулятором у будь-який момент, коли вам зручно. Урахувати всі необхідні дані для точного прогнозу : Калькулятор враховує всі важливі фактори для точного розрахунку.

: Калькулятор враховує всі важливі фактори для точного розрахунку. Отримати повну інформацію про страховий стаж та ймовірний вік виходу на пенсію: Ви дізнаєтеся про ваш страховий стаж і можливий вік виходу на пенсію.

Важливо! Після розрахунку автоматично формується протокол, який містить інформацію про призначення пенсії або відмову, а також розрахунок страхового стажу.

Як отримати попередній розрахунок пенсії

Окрім онлайн-сервісу "Пенсійний калькулятор", попередній розрахунок пенсії можна отримати в Сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Процес отримання розрахунку:

Візит до Сервісного центру: Зверніться до найближчого Сервісного центру ПФУ, де фахівець перевірить ваше право на пенсію. Обчислення орієнтовного розміру пенсії: Спеціаліст здійснить попередній розрахунок вашої пенсії на основі даних персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки. Перевірка трудової діяльності та страхового стажу: У процесі розрахунку фахівець перевіряє вашу трудову діяльність та страховий стаж, використовуючи чинну формулу для попереднього розрахунку.

Зауважте! Після завершення розрахунку буде сформовано протокол, що містить інформацію про призначення пенсії або відмову, а також розрахунки страхового стажу.