Як перейти на пенсію померлого

Пенсія, яку члени сім'ї отримують після смерті одного з подружжя, називається пенсією за втратою годувальника. Її може отримати не лише дружина, а й інші члени сім'ї, що перебували під опікою померлого, пояснюють у Пенсійному Фонді.

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На одну непрацездатну особу виплачується 50% пенсії померлого, а якщо таких осіб кілька, вони ділять між собою 100% виплат.

Зауважте! Пенсія за втратою годувальника надається довічно лише тим, хто досяг пенсійного віку. Для інших осіб виплати тривають до втрати статусу непрацездатності.

Непрацездатними вважаються:

Чоловік, дружина або батьки з інвалідністю чи старші за 65 років;

Діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;

Студенти до 23 років;

Особа, яка доглядає за дітьми померлого до їх 8-річного віку, незалежно від свого віку та працездатності.

Як отримати спадок

Призначення спадку залежить від наявності заповіту та умов, визначених законом. Якщо чоловік або дружина склали заповіт, засвідчений у нотаріуса, половина спільно нажитого майна автоматично переходить до іншого з подружжя. Решту майна розподіляють згідно з волею покійного, зазначеною у заповіті.

Зауважте! Спадок може бути заповіданий як родичам, так і стороннім особам, або навіть повністю переданий подружжю. Якщо все майно заповідане дружині або чоловіку, інші родичі не можуть претендувати на жодну його частину, навіть якщо це майно було отримане до шлюбу.

Якщо заповіт відсутній, спадщина розподіляється за законом. У цьому випадку першим кроком є передача 50% спільно нажитого майна дружині. Решта майна, включно з тим, що належало чоловікові до шлюбу, розподіляється між родичами, які є спадкоємцями першої черги: дружиною, дітьми та батьками померлого.

Важливо! Якщо між подружжям укладено шлюбний договір, який визначає окреме майно кожного, до спадку увійде лише те майно, яке належало померлому чоловікові або дружині. Спадкоємцями в такому випадку є дружина, діти та батьки покійного.