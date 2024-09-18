Що впливає на розмір пенсії

У ПФУ повідомили, що пенсія в Україні залежить від наступних трьох чинників:

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від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію;

особистого коефіцієнту зарплати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна виплата була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні;

коефіцієнту страхового стажу.

Щоб розрахувати свою пенсію, треба перемножити середню зарплату по країні за три попередні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати й коефіцієнт стажу.

Аби отримати коефіцієнт страхового стажу, потрібно загальну кількість років страхового стажу множити на 0,01. Натомість індивідуальний коефіцієнт зарплати – це сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.