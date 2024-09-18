Что влияет на размер пенсии
У ПФУ сообщили, что пенсия в Украине зависит от следующих трех факторов:
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- от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию;
- личного коэффициента зарплаты пенсионера, который показывает, насколько официальная выплата была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране;
- коэффициента страхового стажа.
Чтобы рассчитать свою пенсию, надо перемножить среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа.
Чтобы получить коэффициент страхового стажа, нужно общее количество лет страхового стажа умножать на 0,01. Зато индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.