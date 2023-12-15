Украинцы могут выбрать банк для получения субсидий

Чтобы получать субсидии и жилищные льготы, украинцы могут выбрать любой уполномоченный банк. Также эти выплаты можно получить через почтовое отделение.

Как выбрать, где получить выплату

Получатель субсидии ли льготы может самостоятельно выбрать, в каком учреждении получить выплату. Выплаты на банковский счет можно получить в любом из уполномоченных банков, один из которых получатель выбирает самостоятельно.

Читайте также Чтобы меньше платить: можно ли оформить субсидию на съемную квартиру

Список таких банковских учреждений можно найти на сайте Министерство финансов Украины.

Как будут начисляться выплаты

Во время военного положения на территориях, где службы социальной защиты не могут готовить документы и выполнять финансирование для начисления и выплаты льгот и субсидий, это делается в соответствии с решением Правительства. Это решение определяет специальные правила для начисления и выплаты денежной помощи, льгот и субсидий в период военного положения.

То есть, если человек получал выплаты через банки до введения военного положения, деньги будут перечислены на банковский счет в формате IBAN в том банке, где у получателя уже есть счет.

А если получала выплаты через отделение организации, распределявшей пенсии и денежную помощь по месту жительства до введения военного положения, деньги будут передаваться через международную платежную систему "MY TRANSFER" и ПриватБанк.