В Киеве еще не завершили создание резервной системы теплоснабжения для домов, которые зависят от Дарницкой ТЭЦ. В то же время Агентство восстановления все же рассчитывает обеспечить жилые дома в этой зоне альтернативным источником тепла.

Почему котельные до сих пор не работают

О ходе работ, проблемах с запуском котельных и планах по резервному теплоснабжению рассказал глава Агентства восстановления Иван Федоров в интервью "Экономической правде".

По словам Федорова, Агентство строит шесть объектов резервного теплоснабжения. Однако на данный момент ни один из них в зоне действия Дарницкой ТЭЦ еще не введен в эксплуатацию.

На данный момент ни одна котельная не введена в эксплуатацию, их невозможно было ввести,

– констатировал чиновник.

Он пояснил, что в начале работ не учли часть важных деталей, а теперь их приходится наверстывать. В то же время некоторые котельные уже близки к завершению.

Утром объездил три объекта из шести, которые мы строим. Была начата большая работа, но упущено большое количество деталей. Сейчас догоняем, работаем, доделаем,

– сказал Федоров.

Сколько домов планируют обеспечить резервным теплом

Глава Агентства отметил, что завершение работ зависит не только от строительства.

Каждый день мы уделяем этому внимание. К сожалению, этот вопрос имеет ряд составляющих: строительная составляющая, готовность поставок оборудования, инженерная составляющая, подведение сетей,

– сказал Федоров.

Кроме того, темпы выполнения работ на разных объектах различаются, поскольку одни подрядчики продвинулись дальше, а другие отстают.

Несмотря на текущие трудности, в Агентстве восстановления обещают исправить ситуацию. К концу 2026 года планируется обеспечить резервным источником тепла 80% домов в зоне работы Дарницкой ТЭЦ.

Напомним, Дарницкая ТЭЦ получила значительные повреждения в результате российских атак, а ее восстановление требует длительного времени. По оценке энергетического эксперта Владимира Омельченко в комментарии 24 Каналу, к зиме на станции можно восстановить не более 30% тепловой части. Он также подчеркнул необходимость восполнять утраченные мощности, в частности с помощью мобильных модульных котельных.