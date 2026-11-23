Чому котельні досі не працюють

Про перебіг робіт, проблеми із запуском котелень і плани щодо резервного теплопостачання розповів голова Агентства відновлення Іван Федоров в інтерв’ю "Економічній правді".

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За словами Федорова, Агентство будує шість об’єктів резервного теплопостачання. Однак станом на зараз жодного з них у зоні роботи Дарницької ТЕЦ ще не ввели в експлуатацію.

Наразі жодна котельня не введена в експлуатацію, їх неможливо було ввести– констатував посадовець.

Він пояснив, що на початку робіт не врахували частину важливих деталей, а тепер їх доводиться надолужувати. Водночас деякі котельні вже наближаються до завершення.

Зранку об'їжджав три об'єкти з шести, які будуємо. Велика робота була почата, велика кількість деталей була упущена. Зараз наздоганяємо, робимо, зробимо– сказав Федоров.

Скільки будинків планують забезпечити резервним теплом

Голова Агентства зазначив, що завершення робіт залежить не лише від будівництва.

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Кожного дня ми приділяємо цьому увагу. На жаль, це питання має низку складових: будівельна складова, готовність постачання обладнання, інженерна складова, підведення мереж– сказав Федоров.

Крім того, темпи виконання робіт на різних об’єктах відрізняються, оскільки одні підрядники просунулися далі, а інші відстають.

Попри поточні труднощі, в Агентстві відновлення обіцяють виправити ситуацію. До кінця 2026 року хочуть забезпечити резервним джерелом тепла 80% будинків у зоні роботи Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок російських атак, а її відновлення потребує тривалого часу. За оцінкою енергетичного експерта Володимира Омельченка у коментарі 24 Каналу, до зими на станції можна відновити не більш як 30% теплової частини. Він також наголошував на потребі заміщувати втрачені потужності, зокрема за допомогою мобільних модульних котелень.