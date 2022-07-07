Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля: подробная инфографика

Самый дешевый бензин предлагает UPG – 48,9 гривны за литр, а дизель по самой низкой цене в 55 гривен за литр сразу на нескольких АЗС. Сколько стоит горючее на разных АЗС 7 июля, смотрите дальше.

Цена горючего на АЗС 7 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает "Минфин" , выглядит так:

Бензин А-95 – 50,61 гривны за литр (+ 9 копеек);

– 50,61 гривны за литр (+ 9 копеек); Бензин А-92 – 49,50 гривны за литр;

– 49,50 гривны за литр; Дизельное топливо – 56,44 гривны за литр (+ 6 копеек);

– 56,44 гривны за литр (+ 6 копеек); Автогаз – 37,28 гривны за литр.

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Напомним, что еще в конце июня эксперты рассказывали, что дефицит горючего на АЗС, а соответственно и очереди – исчезают. В то же время, председатель комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупреждал, что в Киеве и в восточной части страны еще бывают очереди. Однако процесс насыщения украинского рынка нефтепродуктами уже начат, и в июле ситуация уже может быть нормализована.

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Ситуация на рынке горючего

В НБУ подчеркнули, что после отмены государственного регулирования цен на топливо рынок постепенно насыщается. "Хотя по оценкам экспертов дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", – говорится в обзоре Центробанка.

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил надежду, что ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.

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