Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля: подробная инфографика
Самый дешевый бензин предлагает UPG – 48,9 гривны за литр, а дизель по самой низкой цене в 55 гривен за литр сразу на нескольких АЗС. Сколько стоит горючее на разных АЗС 7 июля, смотрите дальше.
Цена горючего на АЗС 7 июля
Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает "Минфин" , выглядит так:
- Бензин А-95 – 50,61 гривны за литр (+ 9 копеек);
- Бензин А-92 – 49,50 гривны за литр;
- Дизельное топливо – 56,44 гривны за литр (+ 6 копеек);
- Автогаз – 37,28 гривны за литр.
Интересно С друзьями лучше: как получить 420 долларов за рефералов
Напомним, что еще в конце июня эксперты рассказывали, что дефицит горючего на АЗС, а соответственно и очереди – исчезают. В то же время, председатель комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупреждал, что в Киеве и в восточной части страны еще бывают очереди. Однако процесс насыщения украинского рынка нефтепродуктами уже начат, и в июле ситуация уже может быть нормализована.
К теме Как найти бензин и дизель в Киеве: полезные советы
Ситуация на рынке горючего
В НБУ подчеркнули, что после отмены государственного регулирования цен на топливо рынок постепенно насыщается. "Хотя по оценкам экспертов дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", – говорится в обзоре Центробанка.
Напомним, ранее Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил надежду, что ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.