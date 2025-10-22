Еще три региона России накрыл топливный кризис: где ввели ограничения на бензин

В трех регионах России остановили свободную продажу бензина и продают не более 20 литров "на руки". Вместе с этим цены на топливо растут.

В каких регионах ввели ограничения на продажу бензина?

Кризис дошел до АЗС "Байкальской региональной компании" в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ The Moscow Times.

С 21 октября на АЗС сети продают не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки". Ограничение было введено на неопределенный срок из-за перебоев с отгрузкой бензина со стороны основных поставщиков – "Роснефти" и "Газпрома".

Ограничения на заправках БРК коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заграевского района Бурятии. Кроме того, не более 20 литров на машину стали продавать на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае.

Перебои возникли и на заправках "Газпромнефти" в Красноярске. На АЗС выстроилась очередь на покупку АИ-92.

На прошлой неделе жители Краснокаменска в Забайкалье сообщали, что в городе работает только одна заправка, на которой образовывались огромные очереди. На остальных АЗС закончился бензин АИ-92, АИ-95, АИ-100, а также дизтопливо. В администрации объясняли, что в сети АЗС "Союз и К" возникли перебои с поставками, поэтому они отпускали топливо по талонам.

Кроме этого с прошлой недели по 20 литров 92-го бензина в "одни руки" начали отпускать в Киренском районе Иркутской области и городе Бодайбо на севере региона.

Как выросли цены на бензин в России?

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,08%, чем самым топливо четвертый день подряд обновляет исторический максимум, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Эксперт".

Кроме АИ-92 выросла цена зимнего дизеля (+0,2% до 77 709 рублей) и авиакеросина (+2,92% до 80 203 рублей). Другое топливо упало в цене:

бензин АИ-95 подешевел на 0,51%, до 79 622 рублей;

стоимость летнего дизеля снизилась на 6,76% до 64 939 рублей за тонну;

межсезонного – на 5,04% до 63 069 рублей;

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором, связанным со стороной предложения. По ее словам, меры правительства должны стабилизировать рынок, а сам рост не несет признаков устойчивой инфляции, хоть и способен краткосрочно повлиять на инфляционные ожидания населения.

