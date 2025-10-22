Ще три регіони Росії накрила паливна криза: де ввели обмеження на бензин

У трьох регіонах Росії зупинили вільний продаж бензину й продають не більше 20 літрів "на руки". Разом з цим ціни на паливо ростуть.

У яких регіонах ввели обмеження на продаж бензину?

Криза дійшла до АЗС "Байкальської регіональної компанії" в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ The Moscow Times.

З 21 жовтня на АЗС мережі продають не більше 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки". Обмеження було введено на невизначений термін через перебої з відвантаженням бензину з боку основних постачальників – "Роснафти" та "Газпрому".

Обмеження на заправках БРК торкнулися Іркутська та Ангарська, столиці Бурятії Улан-Уде та Заграєвського району Бурятії. Крім того, не більше 20 літрів на машину стали продавати на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї.

Перебої виникли і на заправках "Газпромнафти" у Красноярську. На АЗС вишикувалася черга на покупку АІ-92.

Минулого тижня жителі Краснокаменська у Забайкаллі повідомляли, що у місті працює лише одна заправка, на якій утворювалися величезні черги. На решті АЗС закінчився бензин АІ-92, АІ-95, АІ-100, а також дизпаливо. В адміністрації пояснювали, що у мережі АЗС "Союз та К" виникли перебої з постачаннями, тому вони відпускали паливо по талонах.

Окрім цього з минулого тижня по 20 літрів 92-го бензину в "одні руки" почали відпускати у Кіренському районі Іркутської області та місті Бодайбо на півночі регіону.

Як зросли ціни на бензин в Росії?

Вартість бензину марки АІ-92 зросла на 0,08%, чим самим паливо четвертий день поспіль оновлює історичний максимум, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Експерт".

Окрім АІ-92 зросла ціна зимового дизеля (+0,2% до 77 709 рублів) та авіагасу (+2,92% до 80 203 рублів). Інше паливо впало в ціні:

бензин АІ-95 подешевшав на 0,51%, до 79 622 рублів;

вартість літнього дизеля знизилася на 6,76% до 64 939 рублів за тонну;

міжсезонного – на 5,04% до 63 069 рублів;

Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна назвала зростання цін на бензин тимчасовим фактором, пов'язаним із стороною пропозиції. За її словами, заходи уряду мають стабілізувати ринок, а саме зростання не несе ознак стійкої інфляції, хоч і здатне короткостроково вплинути на інфляційні очікування населення.

Новини про паливну кризу в Росії