Бензин на российских АЗС исчезает: удары дронов по НПЗ обвалили продажи

Российский рынок топлива начинает испытывать острые последствия прицельных атак украинских беспилотников по основным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений больших предприятий нефтяные компании стремительно сокращают продажи бензина.

Как сократились продажи бензина в России

По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, всего за несколько дней ноября оптовые продажи бензина обвалились на 31% – с 76,74 тысячи до 52,98 тысячи тонн, сообщает российское издание The Moscow Times.

Больше всего сократились объемы реализации бензина АИ-92 – на 33%, а именно до 34,26 тысячи тонн;

продажи АИ-95 упали на 27% – до 18,72 тысячи тонн.

Проблемы коснулись и дизельного топлива. Так, поставки летнего, межсезонного и зимнего дизеля за неделю сократились на 10% – до 125,58 тысячи тонн.

Перебои уже заметны и на российских автозаправках. Как проанализировал немецкий экономист Янис Клюге, проблемы коснулись всех видов топлива:

Доля АЗС, где можно приобрести АИ-92, снизилась примерно с 60% до 50%:

доступность АИ-95 сократилась до 30% против примерно 55% двумя неделями ранее;

Дизельное топливо можно найти примерно на 20% заправок.

В то же время Клюге предупредил, что эти показатели не обязательно прямо отражают масштабы дефицита, но свидетельствуют о серьезных проблемах.

Когда возникают перебои, люди чаще сообщают о заправках, на которых нет топлива,

– отметил экономист.

Какие ключевые предприятия противника остановили работу

Из десяти крупнейших российских НПЗ в настоящее время только один работает почти на полную мощность.

Два таких гиганта, как "Ярославнефтеоргсинтез" и "НОРСИ", полностью остановлены, а Рязанский завод компании "Роснефть" парализован на 90%.

Украинские удары откусили большую часть перерабатывающих мощностей России и положили конец короткому периоду, когда у России был избыток предложения нефтепродуктов,

– констатировал аналитик Rand Corporation Майкл Бонерт.

Он добавил, что атаки Киева стали значительно более результативными, ведь теперь фиксируется по 5–7 попаданий за один налет.

Из-за этого общие объемы переработки нефти в России упали с довоенных 5,5 миллиона баррелей в сутки до 3,7 миллиона. Этого едва хватает для покрытия текущих внутренних потребностей страны.

Важно! Аналитик Rand Corporation предупредил, что, если интенсивность ударов сохранится, к концу текущей недели Россия может потерять еще до 1 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей. Тогда производство топлива уже не будет покрывать внутренний спрос.

Напомним, что после новой волны украинских атак Россия вновь начала ограничивать продажу топлива. Ранее как минимум в шести регионах местные власти ввели лимиты на бензин и дизель, а на некоторых АЗС запретили отпуск топлива в канистры.