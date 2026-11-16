Бензин на російських АЗС зникає: удари дронів по НПЗ обвалили продажі

Як скоротилися продажі бензину в Росії

За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, лише за кілька днів листопада гуртові продажі бензину обвалилися на 31% – із 76,74 тисячі до 52,98 тисячі тонн, повідомляє російське видання The Moscow Times.

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Найбільше зменшилися обсяги реалізації бензину Аі-92 – на 33%, а саме до 34,26 тисячі тонн;

Продажі Аі-95 впали на 27% – до 18,72 тисячі тонн.

Проблеми торкнулися й дизельного пального. Так, поставки літнього, міжсезонного та зимового дизеля за тиждень скоротилися на 10% – до 125,58 тисячі тонн.

Перебої вже помітні й на російських автозаправках. Як проаналізував німецький економіст Яніс Клюге, проблеми торкнулися усіх видів пального:

Частка АЗС, де можна придбати Аі-92, знизилася приблизно з 60% до 50%:

Доступність Аі-95 скоротилася до 30% проти близько 55% двома тижнями раніше;

Дизель можна знайти приблизно на 20% заправок.

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Водночас Клюге застеріг, що ці показники не обов'язково прямо відображають масштаби дефіциту, свідчать про серйозні проблеми.

Коли виникають перебої, люди частіше повідомляють про заправки, на яких немає пального– зазначив економіст.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які ключові підприємства ворога зупинили роботу

Із десяти найбільших російських НПЗ наразі лише один працює майже на повну потужність.

Два таких гіганти, як "Ярославнефтеоргсинтез" та "НОРСИ", повністю зупинені, а Рязанський завод компанії "Роснефть" паралізований на 90%.

Українські удари відкусили великий шматок переробних потужностей Росії та завершили короткий період, коли Росія мала надлишок пропозиції нафтопродуктів– констатував аналітик Rand Corporation Майкл Бонерт.

Він додав, що атаки Києва стали значно результативнішими, адже тепер фіксують по 5 – 7 влучань за один наліт.

Через це загальні обсяги переробки нафти в Росії впали з довоєнних 5,5 мільйона барелів на добу до 3,7 мільйона. Цього ледве вистачає для покриття поточних внутрішніх потреб країни.

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Важливо! Аналітик Rand Corporation попередив, що, якщо інтенсивність ударів збережеться, до кінця поточного тижня Росія може втратити ще до 1 мільйон барелів на добу потужностей із переробки. Тоді виробництво пального вже не покриватиме внутрішній попит.

Нагадаємо, що після нової хвилі українських атак Росія знову почала обмежувати продаж пального. Раніше щонайменше у шести регіонах місцева влада запровадила ліміти на бензин і дизель, а на деяких АЗС заборонили відпускати пальне в каністри.