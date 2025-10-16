В России возникают проблемы с поставками продуктов, а также работающими врачами и другими людьми, имеющими медицинское образование. Все эти трудности появляются на фоне дефицита бюджета.

Что известно о российских проблемах на фоне дефицита?

В частности об ухудшении условий жизни сообщили жители Иркутской области, пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание Moscow Times.

Жители поселка в Иркутской области – Верхняя Гутара – рассказали о перебоях с поставками продуктов и отсутствии медицинского обслуживания. Дело в том, что с июля к ним не прилетали грузовые вертолеты с продуктами. Из-за этого запасы еды в магазинах почти закончились.

Магазины пустые. Первое, что исчезает – конфеты, колбасы, сыр. Фруктов дети не видят. На прилавках остаются только крупы, потому что их завозят по зимнику,

– сказала одна из местных жительниц.

В населенный пункт прибывают только пассажирские рейсы – раз в неделю, но только при хорошей погоде.

Также люди рассказали, что единственная фельдшер уехала из села еще в феврале, а "скорую помощь" приходится ждать из Нижнеудинска – населенного пункта, который расположен в 200 километрах. Туда же местные ездят за лекарствами.

Заметьте! Глава села Андрей Романов сослался на нехватку средств и войну в Украине. Он сказал, что "война идет, денег нет".

В разговоре с журналистами чиновник сообщил, что проблемы с медобслуживанием есть во многих селах. По его словам, врачи не едут в населенный пункт из-за его, проблем с жильем и связью.

Возьмем 20 км от города – у нас, пожалуй, процентов 60 фельдшерских пунктов закрыты. Ну это, кажется, по всей области так, –

заявил Романов.

Он опроверг информацию о дефиците еды в Гутаре, но добавил, что поставки продуктов стали реже, поскольку на увеличение количества рейсов "ни в области, ни у районной администрации средств нет". Дело в том, что отправка одного вертолета стоит около 650 тысяч рублей, а билет для пассажира – это примерно 2 тысячи, поэтому полеты для перевозчика невыгодны.

Где еще возникли подобные проблемы?

Аналогичные проблемы возникли и в Якутии, о чем также передает российские СМИ. Уже с понедельника, с 21 октября, там прекратят работу автобусные маршруты, которые соединяют поселки с региональным центром, то есть Якутском.

Также часть отдаленных населенных пунктов на севере республики уже испытывает перебои с поставками свежих продуктов. Причина ограничений – это нехватка средств в дефицитном бюджете региона.

Обратите внимание! Председатель профильного комитета парламента Якутии Юрий Николаев заявил, что сейчас "по ряду программ цифры отсутствуют, везде нули".

Что еще планируют сократить в бюджете России?