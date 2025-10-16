У Росії виникають проблеми з постачанням продуктів, а також працюючими лікарями та іншими людьми, що мають медичну освіту. Всі ці труднощі з'являються на тлі дефіциту бюджету.

Що відомо про російські проблеми на тлі дефіциту?

Зокрема про погіршення умов життя повідомили мешканці Іркутської області, пише 24 Канал з посиланням на російське видання Moscow Times.

Жителі селища в Іркутській області – Верхня Гутара – розказали про перебої з постачанням продуктів і відсутність медичного обслуговування. Річ у тім, що з липня до них не прилітали вантажні гелікоптери з продуктами. Через це запаси їжі в магазинах майже закінчилися.

Магазини порожні. Перше, що зникає – цукерки, ковбаси, сир. Фруктів діти не бачать. На прилавках залишаються лише крупи, бо їх завозять зимником,

– сказала одна з місцевих жительок.

У населений пункт прибувають лише пасажирські рейси – раз на тиждень, але лише за гарної погоди.

Також люди розповіли, що єдина фельдшерка поїхала з села ще в лютому, а "швидку допомогу" доводиться чекати з Нижньоудинська – населеного пункту, який розташований за 200 кілометрів. Туди ж місцеві їздять за ліками.

Зауважте! Голова села Андрій Романов послався на нестачу коштів і війну в Україні. Він сказав, що "війна йде, грошей немає".

У розмові з журналістами чиновник повідомив, що проблеми з медобслуговуванням є в багатьох селах. За його словами, лікарі не їдуть до населеного пункту через його, проблеми з житлом і зв’язком.

Візьмемо 20 км від міста – у нас, мабуть, відсотків 60 фельдшерських пунктів закриті. Ну це, здається, по всій області так, –

заявив Романов.

Він спростував інформацію про дефіцит їжі в Гутарі, але додав, що постачання продуктів стало рідшим, оскільки на збільшення кількості рейсів "ні в області, ні в районної адміністрації коштів немає". Річ у тім, що відправлення одного гелікоптера коштує близько 650 тисяч рублів, а квиток для пасажира – це приблизно 2 тисячі, тому польоти для перевізника невигідні.

Де ще виникли подібні проблеми?

Аналогічні проблеми виникли й в Якутії, про що також передає російське медіа. Вже з понеділка, із 21 жовтня, там припинять роботу автобусні маршрути, які з’єднують селища з регіональним центром, тобто Якутськом.

Також частина віддалених населених пунктів на півночі республіки вже відчуває перебої з постачанням свіжих продуктів. Причина обмежень – це нестача коштів у дефіцитному бюджеті регіону.

Зверніть увагу! Голова профільного комітету парламенту Якутії Юрій Ніколаєв заявив, що зараз "за низкою програм цифри відсутні, всюди нулі".

Що ще планують скоротити у бюджеті Росії?