6 ноября, 16:09
"Поддерживаете режим – платите больше": в Кремле придумали, как наполнить пустую казну

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Кремль планирует повысить налоги и сократить социальные льготы для покрытия дефицита бюджета, в частности повысить НДС с 20% до 22%.
  • Российские регионы, такие как Оренбургская и Новосибирская области, также повышают налоги из-за растущего дефицита местных бюджетов.

В России растут проблемы в экономике, а дефицит государственного бюджета может достичь 5,74 триллиона рублей в 2025 году. Поэтому власти постепенно готовят население к еще большему ухудшению уровня жизни в будущем.

Что Кремль готовит для россиян?

Для покрытия недостатка средств Кремль планирует повысить налоги и сократить социальные льготы. В то же время Москва использует власть в регионах как "громоотводы", чтобы избежать основной волны критики, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

  • В частности, в России планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) – с 20% до 22%.
  • Также власти планируют уменьшить порог для упрощенной системы налогообложения.
  • А льготы для самозанятых россиян, которые сейчас платят только 4 – 6% налога, пересмотрят.

И уже в 2026 году самозанятость в России вообще могут отменить. Тогда людям придется или регистрироваться предпринимателями или платить полную ставку налога.

Вместе с тем в Кремле обсуждают возможность введения социальных взносов для тех, кто не устроен официально. Они коснутся:

  • безработных;
  • фрилансеров;
  • тех, кто работает неофициально.

Такие инициативы подаются под соусом "социальная справедливость", но фактически увеличивают нагрузку на население, 
– говорят в разведке.

Российские власти также планируют сократить социальные программы:

  • выплачивать так называемый материнский капитал хотят только при рождении третьего ребенка;
  • финансирование программы семейной ипотеки перебросят на регионы.

По словам СВРУ, эти нововведения являются прямым следствием войны России против Украины. Ведь после полномасштабного вторжения западные страны ввели санкции против Москвы, в результате чего доходы российского бюджета значительно сократилась.

Сейчас, очевидно, ситуация в экономике России настолько неутешительная, что финансовое бремя войны приходится перекладывать на население.

Кремль фактически меняет социальный контракт с гражданами: раньше "вы не протестуете – мы гарантируем стабильность", теперь формула проста: "вы поддерживаете режим – платите больше", 
– отметили в разведке.

Как регионы увеличивают налоги?

Увеличение налогов планирует не только правительство России, но и регионы. Дефицитные местные бюджеты вынуждены повышать региональные сборы, став первой линией непопулярных решений, пишет Служба внешней разведки.

Речь идет уже о 68 регионах. Среди них:

  • Оренбургская область;
  • Новосибирская область;
  • Воронежская;
  • Ярославская;
  • Ульяновская область;
  • Красноярский край;
  • Дагестан и т.д.

Регионы повысят транспортные налоги, плату за парковку и не только. В Дагестане и Воронеже, в частности, готовят отмену льготной ставки для бизнеса, а Ярославскую – поднять земельный и имущественный налоги до максимального уровня;

Важно! В этом году совокупный дефицит бюджетов регионов России вырос в полтора раза – до 724,8 миллиарда рублей.

Каковы последствия повышения налогов?

  • Решение повысить налог на добавленную стоимость Россия приняла второй раз за последние семь лет приняла. После этого шага страна войдет в двадцатку государств мира с самым высоким уровнем НДС.

  • Среди стран, которые не относятся к Европе, Россия станет лидером по размеру этого налога, сравнявшись с Уругваем, где НДС также составляет 22%. Для сравнения: в Китае этот показатель равен 13%, в Японии – 10%, а в ОАЭ – только 5%.

  • Благодаря новой налоговой ставке Министерство финансов РФ надеется получить около 1,4 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет, чтобы частично компенсировать рекордный дефицит государственных финансов.