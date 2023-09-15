Дефицит бюджета-2024: сколько не хватит Украине

Власти приняли Госбюджет на 2024 год, в котором указан дефицит средств в Украине. Сумма достаточно велика.

Дефицит бюджета-2024

В 2024 году ожидается дефицит доходов Украины в размере – 1 триллион 531 миллиардов гривен.

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Что такое дефицит бюджета Дефицит бюджета – это когда расходная часть превышает доходную. Следует заметить, что дефицит бюджета, как явление, присущ практически каждой экономике. Для населения наличие дефицита имеет опосредованное значение, но оно принимает участие в возвращении привлеченных для покрытия дефицита средств путем уплаты налогов.

Зато доходы общего фонда составляют 1 триллион 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен.