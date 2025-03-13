Даже Маск не помог: дефицит бюджета США в феврале превысил доходы

В феврале дефицит бюджета США превысил все доходы. Хотя государственные расходы снизились по сравнению с предыдущим месяцем, они все равно значительно превышают доходы.

Как увеличился дефицит бюджета США при Трампе

В первый месяц президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США превысил 1 триллион долларов США, хотя текущий фискальный год еще не достиг половины, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В феврале дефицит бюджета составил более 307 миллиардов долларов США, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с январем и на 3,7% по сравнению с февралем 2024 года.

В то же время чистые расходы на финансирование государственного долга в размере 36,2 триллиона долларов США снизились до 74 миллиардов долларов США за месяц, но общие чистые процентные платежи с начала года выросли до 396 миллиардов долларов США.

Как Трамп пытается улучшить финансовое состояние США

С начала своего президентства Трамп акцентирует на улучшении финансового состояния страны, создав Департамент правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

Одновременно Трамп планирует продлить действие Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест, введенного во время его первого срока, хотя это может привести к увеличению дефицита на 3,3 триллиона долларов США в течение следующего десятилетия.