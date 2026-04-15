Украина может столкнуться с дефицитом бюджета уже в июле: ЕС призывает партнеров предоставить деньги

Брюссель призывает западные страны ускорить выплаты по кредиту в размере 45 миллиардов евро для Украины. Таким образом хотят облегчить финансовое положение страны до момента поступления средств по более масштабной программе ЕС.

Что известно о финансировании для Украины?

Общие потребности Украины в финансировании бюджета и военных расходов оцениваются примерно в 135 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы, по данным Еврокомиссии, о чем пишет Euractiv.

Читайте также После ухода Орбана: получит ли Украина кредит на 90 миллиардов от Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время визита в Вашингтон на этой неделе будет призывать министров Японии, Великобритании и США ускорить выплаты в рамках так называемого кредита Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). ЕС уже полностью выплатил свою долю кредита – 18,1 миллиарда евро, согласованного странами "Большой семерки" в 2024 году и обеспеченного замороженными активами центрального банка России, хранящимися в брюссельской клиринговой компании Euroclear.

Обратите внимание! Около 7 миллиардов евро из этой программы еще не выплачено, поскольку Япония, Великобритания и США пока не предоставили свои доли.

Домбровскис, который находится в США на этой неделе, должен провести встречи с министрами стран G7 в среду и четверг. Также в среду запланированы двусторонние переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, а в четверг – с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Последняя инициатива стала продолжением попыток Брюсселя в течение последних месяцев добиться от западных партнеров ускорения выплат по кредиту ERA

Это также происходит на фоне того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий пост, Виктор Орбан блокирует отдельный кредит для Киева объемом 90 миллиардов евро. Петер Мадьяр, одержавший победу над Орбаном на выборах, в понедельник заявил, что намерен снять вето Будапешта на этот кредит, который финансируется из долгосрочного бюджета ЕС.

В частности Мадьяр заявил, что ожидает, что действующий премьер Виктор Орбан снимет свое вето на кредит, как только будут возобновлены поставки нефти через ключевой трубопровод. Об этом писали в Bloomberg 14 апреля.

Но из-за внутренней политики Венгрии и незавершенных процедур в ЕС средства могут быть выплачены не раньше начала мая .

. В то же время ожидается, что уже в середине июля Украина столкнется с дефицитом бюджета.

Заметьте! Брюссель также работает над тем, чтобы привлечь других международных партнеров, в частности страны G7, для покрытия 45 миллиардов евро этого дефицита, из которых пока обеспечено лишь около 15 миллиардов евро.

