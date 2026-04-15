Що відомо про фінансування для України?

Загальні потреби України у фінансуванні бюджету та військових витрат оцінюються приблизно у 135 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки, за даними Єврокомісії, про що пише Euractiv.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час візиту до Вашингтона цього тижня закликатиме міністрів Японії, Великої Британії та США прискорити виплати в межах так званого кредиту Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). ЄС уже повністю виплатив свою частку кредиту – 18,1 мільярда євро, погодженого країнами "Великої сімки" у 2024 році та забезпеченого замороженими активами центрального банку Росії, що зберігаються в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.

Зверніть увагу! Близько 7 мільярдів євро із цієї програми ще не виплачено, оскільки Японія, Велика Британія та США поки що не надали свої частки.

Домбровскіс, який перебуває у США цього тижня, має провести зустрічі з міністрами країн G7 у середу та четвер. Також у середу заплановані двосторонні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, а в четвер – з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Остання ініціатива стала продовженням спроб Брюсселя впродовж останніх місяців домогтися від західних партнерів прискорення виплат за кредитом ERA

Це також відбувається на тлі того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишає посаду, Віктор Орбан блокує окремий кредит для Києва обсягом 90 мільярдів євро. Петер Мадяр, який здобув перемогу над Орбаном на виборах, у понеділок заявив, що має намір зняти вето Будапешта на цей кредит, який фінансується з довгострокового бюджету ЄС.

Зокрема Мадяр заявив, що очікує, що чинний прем’єр Віктор Орбан зніме своє вето на кредит, щойно буде відновлено постачання нафти через ключовий трубопровід. Про це писали у Bloomberg 14 квітня.

Але через внутрішню політику Угорщини та незавершені процедури в ЄС кошти можуть бути виплачені не раніше початку травня .

. Водночас очікується, що вже в середині липня Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету.

Зауважте! Брюссель також працює над тим, щоб залучити інших міжнародних партнерів, зокрема країни G7, для покриття 45 мільярдів євро цього дефіциту, з яких наразі забезпечено лише близько 15 мільярдів євро.

