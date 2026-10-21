Дефицит в 70 миллиардов евро: как ЕС ищет средства для Украины в Великобритании и Канаде

Финансовые потребности нашего государства стремительно растут на фоне затянувшейся войны и геополитической неопределенности. Европейские партнеры уже готовят новый план спасения, который может кардинально изменить расстановку сил среди союзников.

Почему возникла финансовая дыра и кого просят о помощи

Европейский Союз готовится убедить Канаду и Великобританию существенно увеличить финансовую поддержку Украины, чтобы покрыть дефицит в размере 70 миллиардов евро, который ожидается в следующем году. Соответствующие переговоры Брюссель планирует провести на самом высоком уровне во время саммитов в конце октября и в ноябре, о чем пишет POLITICO.

В настоящее время ЕС и его страны-члены обеспечивают 80% внешней помощи Киеву. "Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуация осложняется тем, что поддержка со стороны США остается непредсказуемой, а расходы на оборону растут из-за интенсивных атак России.

Как это повлияет на финансирование Украины и что обещают партнеры

Для украинского бюджета эти переговоры имеют критически важное значение, ведь от них зависит стабильность социальных выплат, пенсий и финансирования армии в 2027 году. Брюссель уже выделил кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, что покрывает лишь две трети потребностей. Ожидалось, что еще 45 миллиардов евро поступят от других стран, в частности Японии, Австралии и Норвегии, однако эти средства поступают слишком медленно.

Важно! Европейские дипломаты подчеркивают, что это не критика Лондона или Оттавы, которые остаются надежными союзниками. Великобритания уже выделила 25 миллиардов фунтов стерлингов, а Канада – более 13 миллиардов евро военной и финансовой помощи. Однако потребности Киева выросли настолько, что прежних бюджетов уже недостаточно.

Какие политические переговоры предшествовали этому шагу

Вопрос финансирования Украины стал центральным на всех международных встречах, включая недавние заседания МВФ и Всемирного банка. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул необходимость "широкого распределения бремени" между всеми союзниками.

Обратите внимание! В то же время европейские чиновники опасаются предстоящих выборов в странах ЕС. Например, во Франции ультраправая Марин Ле Пен обещает прекратить помощь в случае победы в 2027 году, а в Италии растет влияние пророссийских политиков. Именно поэтому Брюссель пытается увязать вопрос помощи Украине с более широкими экономическими соглашениями с Канадой и Великобританией, чтобы гарантировать бесперебойное поступление средств для нашего государства.

Ранее мы писали, что Европейский Союз вынужден срочно найти еще 70 миллиардов евро для финансирования военных и экономических нужд Украины в 2027 году. Предыдущий план поддержки основывался на предположении, что боевые действия завершатся в 2026 году, однако эскалация со стороны России нарушила эти расчеты.