Дефицит бюджета увеличат: на что направят средства

Расходную часть бюджета-2022 увеличат более чем на 80 миллиардов гривен. Больше всего денег уйдет на выплаты пенсий и ВПЛ – более 32 миллиардов гривен.

Как увеличат дефицит бюджета

Расходную часть бюджета увеличат на 80,9 миллиарда гривен, об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга,

– написал он.

На что государство направит средства

Согласно данным Минфина, в июне фактический дефицит государственного бюджета вырос до 141,2 миллиарда гривен, против 113,4 миллиарда гривен в мае и 89,7 миллиарда гривен – в апреле.

Больше всего средств будет направлено на пенсионные выплаты – 32,3 миллиарда гривен. Аналогичную сумму государство планирует потратить и на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Также предполагается, что 5,7 миллиарда гривен уйдет на выплаты социальной помощи. Еще 3,3 миллиарда гривен – на субсидии и жилищно-коммунальные услуги.

Размер выплат для ВПЛ зависит от возраста: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен, для остальных – 2 тысячи гривен. Какие еще выплаты могут получить переселенцы, раньше рассказывали здесь.

Планирует государство потратить средства на финансирование бизнеса в Украине. По 4 миллиарда гривен будет направлено на государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и в Фонд развития предпринимателей.

1,6 миллиарда будут направлены на субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры. Несколько меньше, 1,5 миллиарда гривен, пойдет на программу поддержки фермеров и сельскохозяйственных производителей.

Источники покрытия

Источниками покрытия станут внешние заимствования – 75,43 миллиарда, внутренние заимствования – 4 миллиарда гривен и грант ЕС в поддержку сельскохозяйственных производителей – 1,55 миллиарда гривен.

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