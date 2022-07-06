Як збільшать дефіцит бюджету

Витратну частину бюджету збільшать на 80,9 мільярда гривень, про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Читайте також Винагороди до 3000 доларів: чому літо – найкращий час, щоб почати інвестувати

Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу,

– написав він.

Нагадаємо! Згідно з даними Мінфіну, у червні фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 мільярда гривень, проти 113,4 мільярда гривень у травні та 89,7 мільярда гривень – у квітні.

На що держава спрямує кошти

Найбільше коштів буде спрямовано на пенсійні виплати – 32,3 мільярда гривень. Аналогічну суму держава планує витратити й на виплати внутрішньо перемішеним особам (ВПО). Також передбачається, що 5,7 мільярда гривень піде на виплати соціальної допомоги. Ще 3,3 мільярда гривень – на субсидії та житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо! Розмір виплат для ВПО залежить від віку: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для решти – 2 тисячі гривень. Які ще виплати можуть отримати переселенці, раніше розповідали тут.

Планує держава витратити кошти й на фінансування бізнесу в Україні. По 4 мільярди гривень буде спрямовано на державну програму "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" та у Фонд розвитку підприємців.

1,6 мільярда буде спрямовано на субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури. Дещо менше, 1,5 мільярда гривень, піде на програму підтримки фермерів та сільськогосподарських виробників.

Джерела покриття

Джерелами покриття стануть зовнішні запозичення – 75,43 мільярда, внутрішні запозичення – 4 мільярди гривень, і грант ЄС на підтримку сільськогосподарських виробників — 1,55 мільярда гривень.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Варте уваги – політолог Давидюк різко висловився про корупціонерів: дивіться відео