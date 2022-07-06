Як збільшать дефіцит бюджету
Витратну частину бюджету збільшать на 80,9 мільярда гривень, про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
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Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу,
– написав він.
На що держава спрямує кошти
Найбільше коштів буде спрямовано на пенсійні виплати – 32,3 мільярда гривень. Аналогічну суму держава планує витратити й на виплати внутрішньо перемішеним особам (ВПО). Також передбачається, що 5,7 мільярда гривень піде на виплати соціальної допомоги. Ще 3,3 мільярда гривень – на субсидії та житлово-комунальні послуги.
Планує держава витратити кошти й на фінансування бізнесу в Україні. По 4 мільярди гривень буде спрямовано на державну програму "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" та у Фонд розвитку підприємців.
1,6 мільярда буде спрямовано на субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури. Дещо менше, 1,5 мільярда гривень, піде на програму підтримки фермерів та сільськогосподарських виробників.
Джерела покриття
Джерелами покриття стануть зовнішні запозичення – 75,43 мільярда, внутрішні запозичення – 4 мільярди гривень, і грант ЄС на підтримку сільськогосподарських виробників — 1,55 мільярда гривень.
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