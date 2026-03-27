Украина договаривается со странами Ближнего Востока о поставках дизеля, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поставкам дизельного топлива. Глава государства предупредил, что в случае дефицита больше всего будет не хватать именно дизеля.

Сейчас в Украине дефицита не прогнозируется, но страна готовится к различным ситуациям. Об этом Зеленский заявил в эфире телемарафона.

Что известно о возможном соглашении со странами Ближнего Востока?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поставкам дизельного топлива. По его словам, этот вопрос является важным для энергетической безопасности страны.

Зеленский отметил, что в случае возникновения дефицита горючего в Украине около 90% недостатка будет приходиться именно на дизель. Он добавил, что уже получил соответствующую информацию от Кабинета министров и "Нафтогаза".

Глава государства подчеркнул, что осознает важность ситуации и заверил, что работает над ее решением. По его словам, обеспечение страны топливом является одной из ключевых задач в контексте национальной безопасности.

Какова ситуация с топливом в Украине?