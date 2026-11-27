Мировой рынок топлива ждет новое испытание уже в следующем году. Сокращение предложения дизельного топлива угрожает не только водителям, перевозчикам и аграриям, но и обычным потребителям, поскольку его стоимость влияет на расходы бизнеса.

Когда на рынке топлива ожидается дефицит

Во втором квартале 2027 года мировой рынок дизельного топлива может перейти от небольшого избытка к дефициту. Основной причиной этого станут массовые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, а также последствия войны в Украине и на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, объемы производства мировых НПЗ в следующем году будут на 1,3 миллиона баррелей в сутки ниже обычного уровня.

Дефицит может ограничить возможности пополнения запасов, которые и без того находятся на низком уровне.

Наши последние данные свидетельствуют о том, что запасы будут расти в течение 2027 года, но лишь незначительно,

– прогнозирует аналитик Rystad Energy Янив Шах.

Как войны влияют на поставки

Одним из главных факторов дефицита останутся также перебои с экспортом с Ближнего Востока и из России. По данным Kpler, в 2025 году на эти два региона приходилось более 28% мирового экспорта дизельного топлива.

Экспорт газойля с Ближнего Востока до сих пор составляет примерно треть от уровня до войны с Ираном.

Тогда как из-за ударов Украины по НПЗ российский экспорт дизельного топлива сократился примерно с 800 тысяч до 200 тысяч баррелей в сутки.

Из-за этого запасы газойля в европейском торговом хабе ARA за 2026 год сократились на 19%.

По прогнозам аналитиков Energy Aspects, наибольший дефицит в первой половине 2027 года грозит именно Европе, а также Латинской Америке.

Это означает, что дизельное топливо останется одним из факторов инфляционного давления и в следующем году,

– предупреждают аналитики.

Будут ли расти цены на дизельное топливо

Несмотря на риск дефицита, биржевые цены на дизельное топливо в ноябре снизились на 24%, примерно так же, как и котировки сырой нефти.

Однако это падение не означает, что топливо будет и дальше дешеветь. Аналитики прогнозируют, что дефицит будет поддерживать высокие цены.

Мы ожидаем повышенных цен в течение первой половины 2027 года и, возможно, даже дольше,

– предупредил аналитик Kpler Дэвид Тонян.

Напомним, ранее европейские фьючерсы на дизельное топливо упали почти на 30% от пиковых значений, зафиксированных в начале конфликта между США и Ираном. В то же время цены на американских АЗС также снижались. Однако новый прогноз аналитиков указывает, что это облегчение может быть временным.