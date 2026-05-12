Германия рискует замерзнуть зимой: почему газа в хранилищах может не хватить

Германия на пороге нового энергетического кризиса. Страна рискует столкнуться с нехваткой газа во время холодной зимы следующего года, даже если газохранилища будут заполнены до установленного уровня в 76%.

Почему в Германии может не хватить газа?

Об этом предупредила ассоциация операторов газовых хранилищ INES, отметив, что ситуация на рынке остается напряженной, сообщает Reuters.

Аналитики INES отметили, что может возникнуть ситуация, когда поставщики формально гарантируют зимние поставки, но фактически в наличии газа не будет хватать для покрытия спроса.

Генеральный директор ассоциации Себастиан Хайнерманн отметил, что опыт прошлой зимы сейчас вызывает беспокойство.

Мы уже поняли из прошлой зимы, что уровень бронирования и заполнения на 76% является достаточным только при условии благоприятных погодных условий,

– отметил он.

В случае же похолодания ситуация резко осложнится и может привести к дефициту газа.

По оценкам INES, в случае холодной зимы и неблагоприятных условий в январе – марте 2027 года возможен общий дефицит газа на уровне около 20 ТВт-часов.

А в пиковые дни операторы не смогут покрыть более 35% потребления, что создает риски для стабильности поставок.

Обратите внимание! Ассоциация INES представляет операторов примерно четверти газовых хранилищ Евросоюза. И она предупреждает, что даже имеющихся запасов газа может быть недостаточно, если не обеспечить регулярное заполнение хранилищ.

Какие запасы газа имеет Германия?

Проблема еще и потому, что запасы газа в Германии опустились до критических отметок, пишет Nova News.

По состоянию на 1 мая 2026 года средний уровень заполнения хранилищ по стране составлял всего около 26%. Такой показатель в последний раз фиксировали во время энергетического кризиса 2021 – 2022 годов.

К тому же Европа сталкивается со сложностями с пополнением запасов перед зимним сезоном из-за войны в Иране и нарушения поставок через Ормузский пролив. Поставщики не хотят закупать партии из-за высоких цен и неопределенности на рынке газа.

Из-за сбоев поставок СПГ цены на газ для следующей зимы ниже, чем на летние контракты. В результате компании не спешат заполнять хранилища,

– говорят аналитики INES.

Кроме того, эксперты предупреждают, что при холодной погоде зимой потребление резко возрастает. Например, в январе этого года 38% спроса покрывалось именно за счет запасов в хранилищах, а отбор газа почти удвоился по сравнению с предыдущим месяцем.

Все это беспокоит операторов Германии: будет ли запасов достаточно для безопасного прохождения зимнего сезона.

Важно! С начала войны в Иране цены на газ в Европе взлетели более чем на 70%, что дополнительно усилило давление на энергетические рынки региона. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что европейские страны могут войти в период длительного энергетического кризиса. Он отметил, что высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся длительное время.

Почему в Европе проблемы с газом из-за войны в Иране?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала отметил, что через Ормузский пролив проходит не только около 20% мирового нефтяного трафика, но и примерно 42% сжиженного природного газа. По его словам, после блокады маршрута цены на газ в Европе резко выросли до 750 – 800 евро за тысячу кубометров.

Дополнительным фактором давления на Европу стала холоднее средней зима, из-за чего европейские газовые резервы уже в марте сократились до менее чем 30% – это самый низкий показатель за последние четыре года.

В то же время Европейский Союз планирует координировать действия стран-членов по пополнению газовых хранилищ в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о контроле сроков закупок топлива, чтобы избежать ситуации, когда массовый одновременный спрос может спровоцировать новые резкие скачки цен.