Дефицит на горизонте: влияние блокады украинской границы на поставку продуктов

Блокада украинской границы может привести к дефициту и удорожанию импортных продовольственных товаров. Каким именно продуктам грозит дефицит из-за блокады границы, читайте дальше.

Риски дефицита

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия – Тарас Высоцкий – сообщил о том, что в результате блокады украинской границы польскими перевозчиками и нестабильной работы словацкой границы, в Украине могут возникать некоторые дефициты товаров.

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Так что есть риски, во-первых, дефицита, а во-вторых – такого удорожания, которое большинство себе не смогут позволить. Поэтому с точки зрения экономики, по импорту продовольствия, которое у нас не выращивается и не собирается, блокирование границы бьет, к сожалению, довольно существенно,

– сказал Высоцкий.

Ведь если для экспорта альтернатива Одесса, то для импорта ее почти нет, кроме как ехать по более длинному и более дорогому маршруту.

Без каких-либо продуктов могут остаться украинцы

Могут возникать дефициты начиная с соли, потому что, к сожалению, украинское производство во временной оккупации. А также другие продукты, которые у нас не выращиваются. К примеру, цитрусовых, бананов. Также морепродуктов, потому что у нас сейчас нет доступа к морю, чтобы полноценно их вылавливать. Это не обязательно что-то "лакшери" – это даже обычный хек и другая замороженная рыба.

– сказал он.

Высоцкий отметил, что из-за военных рисков полноценный водный путь еще не работает. Ранее Украина в основном импортировала продукцию контейнерами через Одессу, теперь все это пошло автомобильным транспортом, и альтернативы пока нет.

Стоит транспорт, стоит экономика

Граница с Польшей важна для пересечения всего импорта и экспорта Украины. То то же, по подсчетам Европейской Бизнес Ассоциации е, один день блокады наносит ущерб одной украинской компании на 1 миллион гривен.