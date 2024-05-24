Украина ведет переговоры с ЕС, чтобы побороть дефицит электроэнергии

Украина стремится импортировать больше электроэнергии. Для этого украинская сторона уже начала переговоры с партнерами.

На каком этапе переговоры

Россияне разрушили значительную часть украинской энергосистемы. Чтобы решить эту проблему Украина стремится увеличить количество импортируемой электроэнергии из ЕС.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы ведем переговоры. Наша задача – максимизировать эту цифру. Технически мы можем получать более 2 000 мегаватт в час, даже 2 400 мегаватт в час. Я уверен, что решение будет принято.

По состоянию на теперь Украина может импортировать из ЕС максимально 1 700 мегаватт в час. Новый максимум, относительно которого ведутся переговоры, пока неизвестен.

Почему возникает дефицит

Российские атаки нанесли ущерб украинской энергосистеме на более чем 1 миллиарда долларов. По состоянию на теперь, потеряно около 8 тысяч мегаватт мощностей. Ремонтные работы продолжаются.

Чтобы избежать значительного дефицита, регулятор вынужден ввести отключения для промышленных и бытовых потребителей. Исключение составляет критическая инфраструктура, которую будут обеспечивать стабильно.

Ремонт некоторого оборудования продлится около года, следовательно, отключения могут быть не только летом, а и осенью/зимой.