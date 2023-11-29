Дефицит в бюджете Германии составит более 20 миллиардов евро в 2024 году

Как сообщает немецкое правительство, точная цифра дефицита бюджета в следующем году еще не известна. Однако дополнительное финансирование Германии потребуется в сумме не менее 14 миллиардов евро.

Что вызвало дефицит немецкого бюджета

Верховный суд Германии принял решение, подвергшее сомнению использование спецфондов. Поэтому немецкое правительство вынуждено начать пересмотр своего финансового плана. Член бюджетного комитета Бундестага Отто Фрике считает, что руководству Германии необходимо найти дополнительное финансирование бюджета от 14 до 24 миллиардов евро, сообщает 24 Канал.

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Отто Фрике Член бюджетного комитета Бундестага от Свободных демократов Я не вижу, чтобы долговой тормоз снова был приостановлен.

При этом Фрике считает нецелесообразным инициирование приостановки заимствований, настаивая на пересмотре приоритетности расходов со стороны всех времен правительства. Отдельно он отметил, что увеличение налогов это не жизнеспособный метод покрытия дефицита бюджета.

Немецкие чиновники и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц должны встретиться 29 ноября вечером для проведения переговоров. Представители правительства Германии уже называют этот кризис беспрецедентным.