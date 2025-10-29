Российские регионы банкротятся: сокращают даже премии за мобилизацию
В России тратят миллионы для вербовки солдат на войну против Украины. Однако из-за дефицита бюджетов даже эти военные расходы приходится урезать.
Как платят вербовщикам в России?
Российское правительство разрешило премии вербовщикам летом 2024 года, однако только за счет местных бюджетов. Чтобы выполнить эти установки Москвы, некоторые регионы даже сократили социальные статьи и резервные фонды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Суммы бонусов за мобилизацию в России иногда достигли объема финансирования целых местных программ:
- В Саратовской области в период с лета 2024 года по октябрь 2025 года на бонусы вербовщикам потратили около 400 миллионов рублей. Столько же в регионе тратят на программу переселения из аварийного жилья.
- Ульяновская область на премии рекрутерам направила 373 миллиона рублей. Почти столько же идет на ежемесячные доплаты сельским учителям в регионе.
- В Смоленской области выделили на эти нужды 163 миллиона рублей – это сумма годового бюджета по поддержке безработных.
Стоит знать! При этом бонусы в регионах значительно отличаются. Например, в Рязанской области вербовщикам платят 574 тысяч рублей за иностранца и только 57 тысяч рублей за местного жителя.
Почему сокращают бонусы рекрутерам?
Однако из-за жесткого дефицита местных бюджетов регионам приходится сокращать даже мобилизационные расходы.
Сейчас по меньшей мере 7 регионов России уменьшили выплаты за отправку на войну:
- Ульяновская область;
- Башкортостан;
- Нижегородская область;
- Татарстан;
- Марий Эл;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- и Чувашия.
А "передовик" по бонусам для вербовщиков Саратовская область досрочно первой из всех регионов с 28 октября вообще отменила выплату вознаграждений по программе "Отправь товарища на войну",
– отмечают в разведке.
Какова ситуация в регионах?
Кроме того, чтобы уменьшить дефицит бюджета, российские регионы готовятся к повышению налогов и отмене льгот, отмечает СВРУ.
Сейчас по меньшей мере 7 областей планируют поднять налоги, в частности:.
- в Ярославской области собираются повысить земельный и имущественный налоги до предельного уровня;
- в Новосибирской области, в Красноярском крае и в Оренбургской области вырастет транспортный налог;
- в Дагестане и Воронеже готовят отмену льготной ставки для бизнеса.
Стоит знать! Сейчас совокупный дефицит бюджетов регионов России вырос в полтора раза – до 724,8 миллиарда рублей, а количество дотационных регионов увеличилось с 45 до 68.
Какие проблемы у России с бюджетом?
Российский бюджет все глубже погружается в долговую зависимость. Министерство финансов РФ заявило о намерении увеличить объемы внутренних заимствований, уверяя, что наращивание долга будет происходить якобы "в разумных пределах". Однако на практике это лишь усиливает инфляционное давление, которое уже бьет по банковским вкладчикам и обычным гражданам.
Одновременно российский Минфин продвигает ряд налоговых нововведений. В частности, предлагается повысить налог на доходы физических лиц для "иноагентов" до 30% и лишить их части налоговых льгот. Также с 1 января 2026 года планируется увеличение ставки НДС до 22%.
Федеральный бюджет России на 2026 год официально приобрел статус "военного". Основные расходы сосредоточены на обороне и поддержке военно-промышленного комплекса. В то же время правительство сокращает финансирование социальных программ и помощь регионам.