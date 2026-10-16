Удары по НПЗ России ударили по мировому флоту: цены на топливо стремительно растут

Глобальная логистика столкнулась с новым серьезным вызовом, который может изменить цены на доставку товаров. Ситуация на рынке энергоносителей резко обострилась из-за непредвиденных факторов.

Почему цены на судовое топливо бьют рекорды

Стоимость высокосернистого мазута (HSFO), который используется для заправки коммерческих судов, взлетела до самого высокого уровня с апреля. Главной причиной стали успешные украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и конфликт на Ближнем Востоке, о чем пишет Bloomberg.

По словам руководителя азиатского направления компании Vitol Кирана Галлахера, удары по российской инфраструктуре выбили с рынка около 1 миллиона тонн топлива ежемесячно. Еще 800 тысяч тонн дефицита добавил ближневосточный конфликт, который ограничил поставки из Персидского залива.

Обратите внимание! Хотя экспорт сырой нефти через Ормузский пролив растет, это не приводит к увеличению производства судового топлива. "Больше нефти не обязательно означает больше мазута, ведь заводы сейчас женутся за сверхприбылями и отдают предпочтение производству дизельного топлива", – пояснил Галлахер во время конференции в Сингапуре.

Дополнительное давление на рынок оказывает то, что нефтеперерабатывающие заводы Северной Азии сами скупают мазут для своих нужд. Из-за перебоев с поставками саудовской нефти в Красном море они вынуждены использовать более миллиона тонн HSFO в качестве сырья, что еще больше истощает запасы для мирового флота.

Что известно о предыстории и альтернативных видах топлива

Напомним, что украинские дроны систематически уничтожают российские НПЗ, лишая агрессора экспортных доходов и создавая дефицит нефтепродуктов даже на внутреннем рынке РФ. В то же время ситуация с низкосернистым топливом (LSFO) в мире выглядит значительно спокойнее. Этот рынок спасает Китай, который продолжает экспорт, и новый завод Dangote в Нигерии, активно наращивающий мощности с августа.

Важно! Однако конкуренция за качественные компоненты для смешивания топлива остается чрезвычайно жесткой, что в итоге может повлиять на стоимость морской логистики для конечного потребителя.

Между тем Министерство финансов США официально продлило срок действия генеральных лицензий, которые позволяют проводить финансовые операции с зарубежными автозаправочными станциями российской компании "Лукойл".