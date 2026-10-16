Чому ціни на суднове пальне б'ють рекорди

Вартість високосірчистого мазуту (HSFO), який використовують для заправки комерційних суден, злетіла до найвищого рівня з квітня. Головною причиною стали успішні українські атаки на російські нафтопереробні заводи та конфлікт на Близькому Сході, про що пише Bloomberg.

За словами керівника азійського напрямку компанії Vitol Кірана Галлахера, удари по російській інфраструктурі вибили з ринку близько 1 мільйона тонн пального щомісяця. Ще 800 тисяч тонн дефіциту додав близькосхідний конфлікт, який обмежив постачання з Перської затоки.

Зверніть увагу! Хоча експорт сирої нафти через Ормузьку протоку зростає, це не конвертується у збільшення виробництва суднового пального. "Більше нафти не обов'язково означає більше мазуту, адже заводи зараз женуться за надприбутками і віддають перевагу виробництву дизеля", – пояснив Галлахер під час конференції у Сінгапурі.

Додатково тисне на ринок і те, що нафтопереробні заводи Північної Азії самі скуповують мазут для своїх потреб. Через перебої з постачанням саудівської нафти в Червоному морі, вони змушені використовувати понад мільйон тонн HSFO як сировину, що ще більше спустошує запаси для світового флоту.

Що відомо про передісторію та альтернативні види пального

Нагадаємо, що українські дрони систематично знищують російські НПЗ, позбавляючи агресора експортних доходів та створюючи дефіцит нафтопродуктів навіть на внутрішньому ринку РФ. Водночас ситуація з низькосірчистим пальним (LSFO) у світі виглядає значно спокійніше. Цей ринок рятує Китай, який продовжує експорт, та новий завод Dangote в Нігерії, що активно нарощує потужності з серпня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Проте конкуренція за якісні компоненти для змішування пального залишається надзвичайно жорсткою, що в підсумку може вплинути на вартість морської логістики для кінцевого споживача.

Тим часом Міністерство фінансів США офіційно продовжило дію генеральних ліцензій, які дозволяють проводити фінансові операції із закордонними автозаправними станціями російського "Лукойлу".