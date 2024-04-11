Снижение требований к качеству топлива: что происходит на российском рынке

Низкокачественный бензин негативно влияет на состояние техники. Несмотря на это, Россия готова использовать это сырье на своем рынке.

Почему Россия ослабляет требования

Сейчас правительство России рассматривает возможность смягчить экологические стандарты, которые регулируют отбор топлива. Такое решение может помочь россиянам избежать дефицита.

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Из-за снижения стандартов, на российском рынке появится дополнительное топливо. Его количество может вырасти на 10% или ориентировочно 300 – 350 тысяч тонн. Этого топлива достаточно для закрытия потребностей внутреннего рынка во время традиционного сезонного роста спроса.

Понимаем, что речь идет именно об использовании бензина низкого качества. Такое топливо негативно влияет на технику и создает определенные трудности в момент его использования, в частности, повреждает двигатель авто.

Как изменился объем производства бензина в России

С 2016 года на российском рынке разрешили использовать только бензин, который имеет класс не ниже Евро-5.

В 2023 году в России было произведено примерно 44 миллиона тонн бензина. А вот с января по март это значение составляло уже 11,1 миллиона тонн.

Россия продолжает действовать, чтобы не допустить нового дефицита топлива. В частности, увеличивает количество сырья, которое закупается у Беларуси.