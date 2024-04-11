Чому Росія послаблює вимоги

Зараз уряд Росії розглядає можливість пом'якшити екологічні стандарти, які регулюють відбір пального. Таке рішення може допомогти росіянам уникнути дефіциту.

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Через зниження стандартів, на російському ринку з'явиться додаткове пальне. Його кількість може зрости на 10% або орієнтовно 300 – 350 тисяч тонн. Цього пального достатньо для закриття потреб внутрішнього ринку під час традиційного сезонного зростання попиту.

Розуміємо, що йдеться саме про використання бензину низької якості. Таке пальне негативно впливає на техніку та створює певні труднощі в момент його використання, зокрема пошкоджує двигун авто.

Зверніть увагу! З 2016 року на російському ринку дозволили використовувати лише бензин, який має клас не нижчий за Євро-5.

Як змінився обсяг виробництва бензину у Росії

У 2023 році В Росії було вироблено приблизно 44 мільйони тонн бензину. А от з січня по березень це значення складало уже 11,1 мільйона тонн.

Росія продовжує діяти, аби не допустити нового дефіциту палива. Зокрема, збільшує кількість сировини, що закупається у Білорусі.