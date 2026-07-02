Крым стал эпицентром топливного кризиса: цены на бензин взлетели до небывалого уровня

Топливный кризис в России, вызванный ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, особенно больно ударил по оккупированным украинским территориям. Именно они больше всего страдают от дефицита, а теперь цены взлетели до невиданных ранее рекордов.

Сколько стоит бензин в Крыму

На заправках Севастополя бензин в среднем продают уже по 199 рублей за литр, а в целом по оккупированному Крыму – от 185 до 200 рублей за литр, пишет российский "Коммерсант".

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Оккупированный полуостров буквально стал эпицентром топливного кризиса в России. Поскольку он фактически отрезан от поставок из России из-за ударов по основным маршрутам, оккупационные "власти" Крыма ввели самые жесткие ограничения на продажу топлива.

Частные автомобили уже давно заправляют не более 20 литров "в одни руки". А в Севастополе вообще действуют QR-коды на заправку, которые нужно получить через государственный мессенджер. Иначе бензин просто не получить.

Но это не помогает справиться с кризисом. По данным издания, АЗС на полуострове уже даже не указывают цены на информационных табло. Продажу бензина и дизеля открывают без предупреждений и на очень короткое время.

Между тем перекупщики продают бензин в Крыму уже по 250–400 рублей за литр.

Что говорит оккупационная "власть"

Назначенные Москвой "руководители" оккупированного полуострова уже даже не пытаются как-то приукрасить сложную ситуацию.

"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на днях заявил, что предпосылок для возобновления поставок топлива пока нет.

Ситуация с топливным кризисом продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет,

– сказал он.

В то время как "глава" Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что введенные ограничения на продажу топлива продлятся и будут действовать как минимум месяц.

Что говорит статистика

В то же время Росстат не видит шоковых цен на бензин в Крыму. По данным официальной российской статистики, на прошлой неделе цены на полуострове были следующими:

бензин АИ-92 – 81,08 рубля за литр;

бензин АИ-95 – 88,82 рубля за литр.

В Севастополе, согласно данным Росстата, бензин якобы подорожал за неделю на 30% – до 97,95 рубля за литр АИ-92 и до 129,68 рубля за литр АИ-95.

Таким образом, даже официально бензин в Крыму превысил историческую отметку в 100 рублей за литр, хотя в реальности стоит вдвое дороже. Но Москве это безразлично, ведь важнее справиться с топливным кризисом в Москве.

Кстати, украинская разведка узнала, что Кремль принял решение перенаправить поставки топлива из регионов в столицу, чтобы не расстраивать москвичей. Ведь Московский НПЗ вышел из строя на полгода, что вызвало дефицит.