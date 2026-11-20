В России усугубляется топливный кризис, который затрагивает все новые регионы страны. Местные власти все чаще ограничивают объемы бензина и дизельного топлива, которые водители могут приобрести за один раз.

В каких регионах ограничили продажу топлива

Одним из наиболее пострадавших регионов остается временно оккупированный Крым. Там ограничения на продажу топлива действовали еще до новой волны украинских атак на этой неделе. Теперь ввели дополнительные лимиты, пишет Reuters.

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с четверга действуют следующие ограничения:

на ряде АЗС бензин отпускают только в объеме "одного полного бака" автомобиля;

для заправки в канистры установлен лимит до 20 литров.

По словам Развожаева, ограничения на топливо якобы должны предотвратить панические закупки в больших объемах. Из-за этого, мол, возникают очереди, а другие водители не могут заправиться.

Лимиты действуют также и в самой России:

Томск

В этом сибирском регионе местные власти установили ограничение на покупку до 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива.

Пенза

В четверг в городе ввели ограничения на продажу до 50 литров бензина и 200 литров дизельного топлива на один автомобиль.

Почему вводят лимиты на АЗС России

Главной причиной усугубления топливного кризиса в России стали новые атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным отраслевых источников, начиная с конца октября, удары по НПЗ обвалили совокупные объемы переработки сырой нефти в стране на 45%.

Такое стремительное падение производства не только создает внутренний дефицит, но и срывает международные контракты Москвы. В частности, под угрозой оказалась договоренность об экспорте дизельного топлива в США и другие страны.

Стоит знать! Россия обычно является большим экспортером топлива, однако во время предыдущей волны дефицита летом ей пришлось закупать его за рубежом, в частности в Индии. Нынешнее сокращение переработки может вновь усилить давление на российский топливный рынок.

Напомним, в начале ноября топливный кризис в России уже вынудил как минимум шесть регионов ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Тогда местные власти объясняли такие меры последствиями украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.