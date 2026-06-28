"Всё под контролем", но бензина нет: в России заговорили об импорте топлива

Правительство России вынуждено прибегнуть к импорту бензина и другим регуляторным мерам для стабилизации внутреннего рынка топлива. Это фактически свидетельствует о росте дисбалансов и рисках дефицита в топливной системе страны.

Об этом сообщает ТАСС.

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Что говорят в России об импорте топлива?

По словам вице-премьера Александра Новака, уже запущены два ключевых механизма, которые должны поддержать баланс на топливном рынке. Для их реализации созданы специальные налоговые условия. Первой мерой является стимулирование импорта топлива.

Второй шаг предусматривает снижение норматива обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10% от общего объема производства. Кроме того, российские власти ограничили допустимые колебания цен на биржевых торгах — теперь они не могут превышать одну сотую от каждой сделки. Фактически это означает усиление административного регулирования рынка.

Новак отметил, что эти решения были согласованы на правительственном уровне и направлены на стабилизацию ситуации в биржевом сегменте. Соответствующие изменения уже приняты и начали вводиться в действие. Инициатива по снижению норматива продаж бензина была выдвинута Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики России.

Новые правила будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года — в период сезонного пикового спроса на топливо, когда российский рынок дополнительно испытывает давление из-за внутренних дисбалансов.

Отметим, ранее ряд СМИ писали о том, что Россия на фоне топливного кризиса рассматривает возможность импорта бензина из Казахстана, однако официального запроса пока не поступало. В случае обращения Москва может получить лишь ограниченные объемы топлива, ведь Казахстан является небольшим производителем и испытывает собственные сезонные колебания баланса. Переговоры о поставках продолжаются, но масштабной помощи ожидать не стоит.

Напомним, топливный кризис в России приобретает системный характер. Производство бензина сократилось примерно на четверть, а нефтепереработка упала до самого низкого уровня за 21 год. Из-за дефицита топлива в регионах останавливается или сокращается работа транспорта, дорожает проезд и ограничивается работа АЗС даже в нефтедобывающих областях. Ограничения и перебои уже зафиксированы в десятках регионов, а последствия кризиса ощущают на себе как бизнес, так и обычные граждане.