Путин больше не может скрывать последствия войны: Россию накрыл топливный кризис

Россия все сильнее ощущает экономические последствия войны против Украины. Из-за ударов по нефтяной инфраструктуре страна столкнулась с дефицитом топлива, ускорением инфляции и новыми вызовами для экономики.

Топливный кризис охватывает все больше регионов России

В течение нескольких лет Кремлю удавалось смягчать для населения экономические последствия войны против Украины, сообщает Politico. Однако последние удары по российской энергетической инфраструктуре существенно изменили ситуацию.

Смотрите также Уже в конце лета: эксперт предсказал, во что перерастут очереди за топливом в России

По имеющимся оценкам, проблемы с поставками топлива уже фиксируются примерно в двух третях из 83 регионов России. Это создает трудности не только для водителей, но и для предприятий, деятельность которых зависит от стабильного обеспечения бензином и дизельным топливом.

Особенно сложной остается ситуация в оккупированном Крыму, где местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и временно запретили продажу топлива. Это также негативно сказалось на туристической отрасли, которая традиционно была одним из ключевых источников доходов полуострова.

Президент России Владимир Путин признал наличие проблем с топливом, хотя и назвал дефицит некритическим. В то же время официальная статистика по внутренним ценам на топливо больше не публикуется, что затрудняет оценку реальных масштабов кризиса.

Цены на топливо растут, а инфляционное давление усиливается

Дефицит топлива уже сказывается на экономике России из-за ускорения инфляции. Даже там, где бензин доступен, его стоимость продолжает расти, а на неофициальном рынке цены значительно превышают официальные.

В Центральном банке России предупредили, что подорожание топлива может оказать длительное влияние на инфляцию. Именно поэтому регулятор осторожно подходит к снижению ключевой ставки, несмотря на призывы бизнеса более активно стимулировать экономику.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступает против резкого смягчения денежно-кредитной политики, предупреждая о рисках нового всплеска инфляции или даже стагфляции. В то же время глава крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф настаивает, что экономика уже достаточно остыла и нуждается в более быстром снижении ставок.

Кроме того, российские власти уже запретили экспорт бензина и авиационного топлива. Не исключено, что в ближайшее время аналогичные ограничения могут распространиться и на дизельное топливо, чтобы обеспечить внутренний спрос в период уборки урожая.

Военные расходы все сильнее истощают экономику

Параллельно с топливным кризисом Россия сталкивается с растущей нагрузкой на государственные финансы. Военные и засекреченные расходы уже составляют почти половину всех бюджетных расходов, тогда как резервы страны продолжают сокращаться.

Ликвидные активы Фонда национального благосостояния, который создавался для поддержки экономики во время кризисов, за несколько лет существенно сократились. Одновременно правительство все активнее использует заимствования для финансирования военных нужд.

Некоторые российские чиновники и экономисты уже открыто связывают ухудшение экономической ситуации с затяжной войной. Рост бюджетного дефицита, высокие военные расходы и проблемы с топливом создают дополнительное давление на экономику страны.

Важно! Эксперты отмечают, что одновременное сокращение резервов, дефицит топлива, ускорение инфляции и увеличение военных расходов формируют для российской экономики комплексный кризис. Если атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру будут продолжаться, а расходы на войну останутся высокими, экономическое давление на Россию будет только усиливаться.

Россия все больше испытывает дефицит топлива для самолетов

Топливный кризис в России не утихает, а лишь набирает новые обороты. Дефицит авиационного керосина вынуждает Кремль срочно менять логистику поставок.

Россия столкнулась с стремительным ростом цен на топливо. С начала июня средняя стоимость авиакеросина в аэропортах выросла более чем на 17 процентов. Однако есть регионы, где кризис гораздо серьезнее. В Махачкале цена подскочила на 64 процента.