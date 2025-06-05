План Трампа провалился: в США может быть дефицит определенного товара из-за пошлин

Популярные бренды электронных сигарет в США могут существенно подорожать. Некоторые бренды вейпов вообще рискуют исчезнуть с полок магазинов.

Почему растет дефицит вейпов в США

Поставки электронных сигарет в США из Китая почти остановились в мае 2025 года. Это произошло из-за высоких тарифов на импорт, введены президентом Дональдом Трампом, и массовое изъятие нелегальных вейпов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В мае, по данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), в США поступила лишь 71 партия электронных сигарет из Китая против 1200 партий, которые были поставлены в тот же период в прошлом году.

Статистка показывает, что дефицит вейпов в США растет не один месяц:

Импорт вейпов сократился на 40–60% в феврале, марте и апреле;

В мае поставки электронных сигарет фактически обвалились.

Важно! По данным издания, американские оптовые поставщики электронных сигарет уже ограничивают закупки из-за дефицита товара и повышения цен.

Как дефицит вейпов повлиял на рынок

Повышение Трампом тарифов на продукцию из Китая до 30% ударило по одному из самых популярных брендов электронных сигарет в США – Geek Bar. Из-за пошлин и изъятия тысяч вейпов производителя в Чикаго произошли масштабные перебои в поставках.

В итоге вейпы дорожают, а производители уже переносят мощности из Китая в Индонезию, чтобы избежать тарифов и сохранить американский рынок:

Цены на вейпы в США растут, однако спрос не падает.

Зависимые от сигарет покупатели готовы платить за электронные сигареты дорого.

Стоит знать! Тем временем FDA планирует усилить контроль над импортом вейпов в США и еще жестче давить на рынок.