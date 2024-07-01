У Украины есть только один месяц, чтобы не допустить дефолта
Источник:The Economist
Украина имеет значительный государственный долг. Усиление этих обязательств может вызвать дефолт в августе.
Почему может возникнуть дефолт
Иностранные собственники облигаций еще не согласовали приостановку выплат по госдолгу. Если это не произойдет, с 1 августа Украина может объявить дефолт.
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Последние 2 года, кредиторы соглашались на приостановление выплат по обслуживанию долга. Размер отсрочки, по состоянию на сейчас достигает 15% от годового ВВП. Это второй по величине расход из бюджета, больше средств идет только на оборону.Заметьте! Речь идет как о государственных, так и частных кредиторах.
Как будет развиваться эта ситуация
Украина имеет два основных выхода из этой ситуации:
- договориться об отсрочке выплат до 2027 года;
- объявить дефолт.
Если Украина объявит дефолт, это станет отражением тревожного недоверия частных инвесторов к обязательствам Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны,
– отмечают в The Economist.
Нужно понимать, что объявление дефолта негативно повлияет на развитие украинской экономики в будущем. В частности, на восстановление Украины и помощь союзников в этом.