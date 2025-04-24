Технический дефолт не означает кризис: чем грозит Украине долговой конфликт

Известно, что Украина не достигла договоренности с кредиторами по реструктуризации госдолга, который составляет 2,6 миллиарда долларов. Поэтому, согласно требованиям, Украина должна до конца мая оплатить около 600 миллионов долларов обязательств, ведь в противном случае ей будет угрожать риск дефолта.

Что означает дефолт для Украины

Аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в таком случае речь идет лишь о техническом дефолте, а не реальном.

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Как объясняет эксперт, вопрос не в том, что Украина не может оплатить обязательства в 600 миллионов, а в том, что мы не согласны с требованиями этого обязательства и хотим пересмотреть их, ведь они не соответствуют настоящей ситуации.

Юрий Щедрин Эксперт Центра прикладных исследований Как я понимаю, прежде всего речь идет о долговых варрантах, которые еще в 2015 году подписала бывший министр финансов Наталья Яресько. То есть тогда требования были такие: когда экономика Украины растет на более чем 3%, то мы, в свою очередь, должны выплачивать проценты по долгу в 2,6 миллиарда долларов.

В 2023 году, после полномасштабного вторжения России, экономика страны на самом деле выросла более чем на 3%, а потому Украина была обязана уплатить 600 миллионов долларов.

В то же время господин Щедрин не видит в этой ситуации большого риска и не предусматривает, что что-то катастрофическое может случиться.

Обратите внимание! Как объясняет Щедрин, нужно следить за ситуацией, ведь проблема может заключаться как в непонятной переговорной позиции Минфина, так и в нежелании найти компромиссы держателей этого долга. Возможно, долг могут впоследствии списать, однако пока неизвестно, чего ждать.

Действительно ли в Украине могут объявить дефолт

Дело в том, что дефолт – это когда страна не имеет денег, чтобы выплатить по своим обязательствам. Но в Украине они есть, говорит господин Юрий.

У нас достаточно ресурсов, есть более 40 миллиардов международных золотовалютных резервов. И поэтому выделить 600 миллионов долларов не является большой проблемой. Вопрос в том, что мы не признаем этот долг, и его надо реструктуризировать. Потому что такие обязательства на рост экономики – это кабала (ярмо – 24 Канал),

– замечает Щедрин.

Если Украина будет восстанавливаться после войны, то она постоянно будет вынуждена гасить этот долг и выплачивать в разы больше, чем сам кредит.

Будет очень странно, если с нас будут требовать средства и объявят дефолт, а также не будут помогать. Ведь, с одной стороны, нам сейчас дают новые кредиты, различные транши помощи, а с другой стороны, вот такая ситуация,

– добавляет эксперт.

Почему соглашение с самого начала было невыгодным

Камнем преткновения в этой ситуации, говорит Щедрин, является то, что нынешняя ситуация в стране существенно изменилась по сравнению с 2015 годом. В то же время даже тогда соглашение по обязательствам долга было как рабство.

Ставить ограничения на рост экономики, которая в то время сильно пострадала, – это довольно странное решение, и оно не является эффективным для развития,

– объясняет Юрий Щедрин.

А уже во время полномасштабной войны, когда в 2022 году украинская экономика потеряла треть, а это где-то 32% ВВП, накладывать долговые обязательства на ее рост, который по сути не является ростом, а восстановлением, – это маразм.

Щедрин считает, что решить вопрос с долгом нужно было еще в первый год полномасштабной войны.