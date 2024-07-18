В ДТЭК рассказали всю правду об экспорте электроэнергии за границу

В ДТЭК объяснили, действительно ли Украина экспортирует электроэнергию за границу, когда в стране есть дефицит мощностей. Оказалось, что существует способ проверить эту информацию.

Действительно ли Украина экспортирует электроэнергию

В ДТЭК сообщили, что информация об экспорте украинской электроэнергии за границу – это российское ИПСО. Из-за значительного дефицита в энергосистеме, вызванного постоянными обстрелами врага, Украина не экспортирует электроэнергию с 12 мая.

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Как выяснилось, присутствуют лишь технические перетоки электроэнергии. Это означает, что электроэнергия входит в энергосистему Украины, однако не остается в ней. Как сообщили в компании, чтобы убедиться в правдивости информации, можно зайти на сайт Entso-e в специально вкладку Sheduled commercial exchanges, где отображаются торговые операции.

! На сайте можно увидеть, что Украина не поставляет электроэнергию в Европу, а, наоборот, европейские страны помогают Украине с энергоснабжением.

Таким образом, именно благодаря импорту энергетики из Европы Украина может поддерживать стабильную работу энергосистемы, которая сильно пострадала из-за атак России.