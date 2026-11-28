Последний месяц года принесет приятные финансовые бонусы отдельным категориям украинцев почтенного возраста. Государство уже подготовило автоматические начисления, которые помогут немного смягчить удар от зимних расходов.

Кто получит дополнительные деньги и какие суммы предусмотрены

В декабре общего увеличения выплат не будет, однако граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет, гарантированно получат возрастные надбавки. Суммы этих надбавок колеблются от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории, о чем пишет ПФУ.

Государство четко зафиксировало размеры финансовой поддержки для долгожителей. С 70 по 74 года пенсионерам доплачивают до 300 гривен, с 75 по 79 лет сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет можно рассчитывать на 570 гривен. Важный нюанс заключается в том, что эти суммы не суммируются: если человек уже получал 300 гривен, то в 75 лет ему просто добавят еще 156 гривен разницы.

Однако существует один строгий критерий, который может лишить этого денежного бонуса. Главное требование для начисления надбавки заключается в том, что общий размер пенсии не должен превышать жесткий предел в 10 340,35 гривен. Если ваши ежемесячные поступления уже близки к этому максимуму, компенсация будет урезана ровно до указанного лимита.

Ведомство проводит такой перерасчет автоматически, поэтому пенсионерам не нужно ходить по государственным учреждениям или писать заявления.

Какими будут минимальные гарантии в конце года

К концу года продолжат действовать минимальные пенсионные гарантии, которые зависят от возраста и наработанного страхового стажа. Не менее 4 213 гривен государство гарантирует 65-летним неработающим пенсионерам с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 для женщин), а также всем гражданам старше 80 лет, имеющим не менее 25 и 20 лет стажа соответственно.

Для людей в возрасте от 70 до 79 лет действует другой порог: при наличии полного стажа их выплата не может быть ниже 4 050 гривен. В то же время абсолютный минимум для пенсионеров, не подпадающих ни под одну из льготных категорий, составляет 3 406 гривен. Если назначенная сумма не "дотягивает" до этих показателей, Пенсионный фонд самостоятельно покрывает разницу.

Что известно о предыстории индексаций и других бонусах

Последняя масштабная индексация выплат состоялась еще весной 2026 года, а следующий массовый перерасчет запланирован только на 1 марта 2027 года. Именно поэтому до конца текущего года существенных скачков доходов ожидать не стоит, ведь прожиточный минимум остается замороженным на уровне 2 595 гривен.

Как уже сообщалось ранее, украинцы могут увеличить свои доходы за счет других узкопрофильных доплат. В частности, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, имеют право на специальное пособие в размере 1 038 гривен. Кроме того, каждый дополнительный год официальной работы сверх нормы стажа оценивается в 1% от базовой пенсии, что также позволяет немного смягчить удар от роста цен.